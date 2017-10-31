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Serseri görüntü!

Türbe bahçesindeki sebilden su alıp yanlarında getirdikleri içki ile karıştıran iki serserinin görüntüsü tepki çekti. İzleyenler, “Bu saygısızlığı yapanlar hesap versin” dedi

Serseri görüntü!
Evliyalar şehri 'da, kendini bilmez iki genç, resmen inanç özgürlüğü ile alay etti. Emir Sultan Türbesi olduğu sanılan kutsal mekana gelen saygısızlar, bahçedeki sebil damacanasının üzerine "Kutsal damacana" diye yazdıkları yazıyı iliştirdi. Ardından yanlarında getirdikleri bardağa su doldurup, pet şişedeki içkiyi ilave etti.



UTANMADAN VİDEOYA ÇEKTİ
Büyük bir skandala imza atan 30-35 yaşlarındaki bu kendini bilmezler, "Bu sebil, sebil, şerefe" diyerek alkol dolu bardağı kafalarına dikti. Bununla da kalmayan rezil iki genç, bir de bu skandal anları kameraya çekti. Dün bir televizyon kanalındaki programın ihbar hattından gönderilen görüntülere büyük tepki geldi. Vatandaşlar, "Din düşmanları yakalanıp hak ettikleri cezayı alsın" dedi. Program sunucuları, "Bu rezilliği kimse görmedi mi" diyerek yetkilileri göreve davet etti.


Serseri ruhlu iki genç, manevi değerlerimizle böyle dalga geçti. Videoyu izleyenler tepki gösterdi.

EMİR SULTAN KİMDİR?
Emir Sultan, Osmanlılar'ın kuruluş devrinde Bursa'da yaşamış İslam ve tasavvuf dünyasında tanınmış düşünce adamıdır. 1368'de Buhara'da doğdu... 63 yaşında Bursa'da hayatını kaybetti. Soyu, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin'e dayanır.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T&#220;RK TÜRK

zehir icin edepsizler allah kahretsin sizi orayımı buldunuz icecek :

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.10.2017 04:51
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