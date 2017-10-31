Serseri görüntü!

Evliyalar şehri Bursa'da, kendini bilmez iki genç, resmen inanç özgürlüğü ile alay etti. Emir SultanTürbesi olduğu sanılan kutsal mekana gelen saygısızlar, bahçedeki sebil damacanasının üzerine "Kutsal damacana" diye yazdıklarıyazıyı iliştirdi. Ardından yanlarında getirdikleri bardağa su doldurup, pet şişedekiiçkiyi ilave etti.
UTANMADAN VİDEOYA ÇEKTİ
Büyük bir skandala imza atan 30-35 yaşlarındaki bu kendini bilmezler, "Bu sebil,sebil, şerefe" diyerek alkol dolu bardağıkafalarına dikti. Bununla da kalmayan rezil iki genç, bir de bu skandal anları kameraya çekti. Dün bir televizyon kanalındaki programın ihbar hattından gönderilen görüntülere büyük tepki geldi. Vatandaşlar, "Din düşmanları yakalanıp hak ettikleri cezayı alsın" dedi. Program sunucuları, "Bu rezilliğikimse görmedi mi" diyerek yetkilileri göreve davet etti.
Serseri ruhlu iki genç, manevi değerlerimizle böyle dalga geçti. Videoyu izleyenler tepki gösterdi.
EMİR SULTAN KİMDİR? Emir Sultan, Osmanlılar'ın kuruluş devrinde Bursa'da yaşamış İslam ve tasavvuf dünyasında tanınmış düşünce adamıdır. 1368'de Buhara'da doğdu... 63 yaşında Bursa'da hayatınıkaybetti. Soyu, Peygamberimiz Hz.Muhammed'in torunu Hüseyin'e dayanır.
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zehir icin edepsizler allah kahretsin sizi orayımı buldunuz icecek :
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