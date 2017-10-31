 ;
Yol Durumu
  1. Otomobilde infaz
  2. Arkadaşını yaktı

Kritik daireden kripto çıktı

Kritik daireden kripto çıktı
Ankara'daki soruşturması derinleştirildi. M.A. isimli gizli tanık, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Şubesi'nde görevli kripto subay Faruk K.'yı deşifre etti. M.A., FETÖ'cü Faruk K.'nın 15 Temmuz darbe girişiminden 3 hafta sonra kendisini Şentepe'de bulunan bir eve örgüt toplantısına götürdüğünü söyledi. Faruk K.'nın "Bu olanların bizimle ilgisi yok. Hizmet kaldığı yerden devam edecek. Sabredin güzel günler yakındır" diyerek örgüt elemanlarını motive ettiği belirtildi.

Yüksel TEMEL
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar