Kritik daireden kripto çıktı

Ankara'daki FETÖ soruşturması derinleştirildi. M.A. isimli gizli tanık, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tayin Şubesi'nde görevli kripto subay Faruk K.'yı deşifreetti. M.A., FETÖ'cü Faruk K.'nın15 Temmuz darbe girişiminden3 hafta sonra kendisiniŞentepe'de bulunan bir eve örgüttoplantısına götürdüğünü söyledi.Faruk K.'nın "Bu olanlarınbizimle ilgisi yok. Hizmet kaldığıyerden devam edecek. Sabredingüzel günler yakındır" diyerek örgüt elemanlarını motive ettiği belirtildi.
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