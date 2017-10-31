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Kıskandım vurdum

Kıskandım vurdum
İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde akılalmaz bir cinayet işlendi. Emrah Yılmaz (38) kendisinden 24 yaş büyük eşi Selva Sağlam Yılmaz'ı (62) direksiyon başında infaz etti. Daha sonra olay yerini terk etti. Polis katili yakalamak için güvenlik kameralarını inceledi. Çalışmalar dün sonuç verdi. Cep telefonu sinyalinden ulaşılan katil, Sakarya Akyazı'da kelepçelendi. 'a gönderildi. Sorgusunda, "Eşimin iş yaptığı bir adamla ilişkisini öğrendim. Bana, 'Görüşmedim' dedi ama ben öğrendim. Kıskandığım için yaptım" dedi. Sonra da adliyeye sevk edildi. Öte yandan Emrah Yılmaz'ın, Selva Sağlam'ın cezaevindeki eski eşi S.Ç. ile arkadaş olduğu öğrenildi. Çiftin cezaevine gidip gelirken tanıştığı belirlendi.

Yunus Emre KAVAK
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