Havalı intihar!

Genç kız, canına kıymak istedi. Olay dün Kocaeli'de meydana geldi. 16 yaşındaki B.A., bunalımdaydı. 10 gün boyunca okula gitmedi. Dün, bu nedenleannesi G.A. ile tartıştı. Kendisini 4'üncü katta bulunan evlerindeki odasına kilitleyen genç kız, intiharedeceğini söyleyerek pencereyeçıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden polisler çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de atlama yatağını açtı. Annesi G. A. sürekli ağlayan genç kıza, "10 gündür okula gitmiyorsun. Herhangi bir baskı yapmıyoruz. Özel okulda okuyorsun. Rezil, terbiyesiz. Ne derdin var hayvan. En iyi okullarda okuyorsun. En iyi şeyleri yiyor içiyorsun 40 yıllıkdevlet memuruyum rezil ettin bizi" diyerek, tepki gösterdi. Komşularının ve polislerin de ikna çabalarına kulak asmayan genç kız, bir süre daha ağladıktan sonra, kendisini boşluğabıraktı. Hava yastığının üzerine düştü. Yara almadan kurtulan B.A. sağlık ekipleri tarafından boyunluk takıldıktan sonra, ambulansla hastaneyekaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmabaşlatıldı.
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