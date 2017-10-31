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Havalı intihar!

’de bunalıma giren liseli kız, intihara kalkıştı. Hava yastığının üzerine atladı. Annesi, “Herhangi bir baskı yapmıyoruz” dedi...

Havalı intihar!
Genç kız, canına kıymak istedi. Olay dün 'de meydana geldi. 16 yaşındaki B.A., bunalımdaydı. 10 gün boyunca okula gitmedi. Dün, bu nedenle annesi G.A. ile tartıştı. Kendisini 4'üncü katta bulunan evlerindeki odasına kilitleyen genç kız, intihar edeceğini söyleyerek pencereye çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden polisler çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de atlama yatağını açtı. Annesi G. A. sürekli ağlayan genç kıza, "10 gündür okula gitmiyorsun. Herhangi bir baskı yapmıyoruz. Özel okulda okuyorsun. Rezil, terbiyesiz. Ne derdin var hayvan. En iyi okullarda okuyorsun. En iyi şeyleri yiyor içiyorsun 40 yıllık devlet memuruyum rezil ettin bizi" diyerek, tepki gösterdi. Komşularının ve polislerin de ikna çabalarına kulak asmayan genç kız, bir süre daha ağladıktan sonra, kendisini boşluğa bıraktı. Hava yastığının üzerine düştü. Yara almadan kurtulan B.A. sağlık ekipleri tarafından boyunluk takıldıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


10 gündür okula gitmeyen B.A, annesiyle tartışınca sinir krizi geçirdi. 4'üncü kattaki evlerinin penceresine çıktı. İntihara kalkıştı.


Burada bir süre ağlayan genç kız, herkesin şaşkın bakışları içerisinde kendini yaklaşık 10 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Yürekler ağza geldi.



Hava yastığının üzerine düşen genç kız, yara almadan kurtuldu. Boyunluk takıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı


■ Abbas ÇAKAR
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