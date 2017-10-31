'Halt' otobüsü

Bursa'da özel halk otobüs şoförü adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi ile kent merkezi arasında sefer yapan 9 D numaralı halk otobüsünün şoförü yol boyunca cep telefonuyla oynadı. Bir elinde direksiyon diğer elinde telefonla dakikalarca yola devam etti. Yolcuların uyarılarına ise aldırış etmedi. Sürekli mesaj çekti. O anları ise bir vatandaş kaydetti. Gözünü bir türlü telefondan ayırmayan duyarsız sürücüye tepki gösteren yolcular, "Canımızı yolda bulmadık" diyerek tepkilerini dile getirdi. Bazı yolcular da hat müdürlüğüne gidip sürücüden şikayetçi olduklarını bildirdi.