 ;
Yol Durumu
  1. Hedef 2019
  2. Kanat açacak

'Halt' otobüsü

Halt otobüsü
Bursa'da özel halk otobüs şoförü adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi ile kent merkezi arasında sefer yapan 9 D numaralı halk otobüsünün şoförü yol boyunca cep telefonuyla oynadı. Bir elinde direksiyon diğer elinde telefonla dakikalarca yola devam etti. Yolcuların uyarılarına ise aldırış etmedi. Sürekli mesaj çekti. O anları ise bir vatandaş kaydetti. Gözünü bir türlü telefondan ayırmayan duyarsız sürücüye tepki gösteren yolcular, "Canımızı yolda bulmadık" diyerek tepkilerini dile getirdi. Bazı yolcular da hat müdürlüğüne gidip sürücüden şikayetçi olduklarını bildirdi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar