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Günlüğüm 500 lira

ler, vatandaşın hem duygusunu hem de parasını sömürdü. Niğde’de mendil açan kadının başlıktaki sözleri ise herkesi şaşkına çevirdi...

Günlüğüm 500 lira
Dilencinin pişkinliği 'Bu kadarına da pes' dedirtti. Niğde Belediyesi zabıta ekipleri dün yaptıkları takip sonucunda lik yapan bir kadını suçüstü enseledi. Üzerinden kimlik çıkmayınca polisten yardım istedi. Yapılan incelemede kadının adının Yeşim Ş. olduğu belirlendi. Aksaray'dan Niğde'ye dilenmeye geldiğini söyleyen kadın, gazetecilerin "Neden dilendiniz" sorusuna, Niye çalışayım? Dilenmek varken çalışılır mı? Dilenmek daha kolay para kazanmak anlamına geliyor. Günlük 500 lira kazanıyoruz. Aylık 5 bin ile 6 bin lira kazancımız oluyor" dedi. "Çocuğunuz üşümüyor mu?' sorusuna ise "O üşümez, hayalettir. Göçebe çocuğu o üşümez" dedi. Zabıta ekipleri üzerinden 8 lira para çıkan Yeşim Ş.'ye Kabahatler Kanunu gereği 109 lira para cezası keserek serbest bıraktı
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