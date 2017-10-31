Günlüğüm 500 lira

Dilencininpişkinliği 'Bukadarına da pes'dedirtti. Niğde Belediyesizabıta ekipleri dün yaptıklarıtakip sonucunda dilencilikyapan bir kadını suçüstüenseledi. Üzerinden kimlikçıkmayınca polisten yardımistedi. Yapılan incelemedekadının adının Yeşim Ş.olduğu belirlendi.Aksaray'dan Niğde'yedilenmeye geldiğini söyleyenkadın, gazetecilerin "Nedendilendiniz" sorusuna, Niye çalışayım? Dilenmek varkençalışılır mı? Dilenmek daha kolaypara kazanmak anlamına geliyor.Günlük 500 lira kazanıyoruz.Aylık 5 bin ile 6 bin lirakazancımız oluyor" dedi."Çocuğunuz üşümüyormu?' sorusuna ise "Oüşümez, hayalettir. Göçebeçocuğu o üşümez" dedi.Zabıta ekipleri üzerinden8 lira para çıkan YeşimŞ.'ye Kabahatler Kanunugereği 109 lira paracezası keserekserbest bıraktı
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