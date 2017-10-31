Erkeğe şiddet!

Kadına şiddet, Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Ancak bu sefer roller değişti. Eşinden şiddet gören koca, isyan etti... Sabit Avcılaroğlu (42), 7 yıl önce Ümmühan Avcılaroğlu (32) ile evlendi. Sabit, 2013 yılında cezaevine girdi. 4 yıl hapis yatıp çıktı. Ancak eşiyle arası açıldı. Kadın, kocasına şiddet uygulamaya başladı. Yediği dayaklardan bıkan adam, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkeme, Ümmühan Avcılaroğlu'na 1 ay uzaklaştırma cezası verdi. Cezası biten kadın, yine eşini dövdü. Koca, 18 Ekim günü yine soluğu savcılıkta aldı. Ümmühan'a yine uzaklaştırma cezası aldı. Avcılaroğlu, şunları söyledi: "14 yıllık cezaevi hayatım var neyin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Şimdi ortada 2 tane çocuk var ben evlenirken ortada bir şey yoktu. Allah rızası için şu namus cinayeti falan söylüyorlar. Benim 13 yıllık cezaevi hayatım var bu cinayet işleyip çocuklarını ortada bırakanlar karşınızdaki bir can bir defa bunu bilin. Boşayın gitsin o çocuklarınıza hamallık yapın simit satın ama bakın. Kadınları öldürmeyin."