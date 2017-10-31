En Kral daire

Dünyanın en pahalı kral dairesi açıklandı. İsviçre'nin Cenevre kentindeki "President WilsonHotel", 108 bin dolarlık (408 bin lira) gecelik fiyatıyla diğer otelleri solladı. Dünyaca ünlü otelin çatı katında bulunan "Royal Penthouse Süit", çok şey isteyen müşteriler için tasarlandı. Bu nedenle kral dairesi lüksle kaplandı. Milyarderlerin cebine hitap eden kral dairesi, malikaneden farksızdı. 1700 metrekarelik terasıyla Cenevre Gölü'nü ve İsviçre Alpleri'ni kucaklayan bir manzaraya sahip olan süit, Avrupa'nın en büyük kraldairesi olarak hafızalara kazındı. 12 ayrı yatak odası bulunan süitte, 12 mermer bonyo, 26 kişilik yemek masası, bilardo odası, piyano, spor salonu, kütüphane vardı. Kral dairesinin duvarları ise değerli sanat eserleriyle donatıldı. Bu kral dairesinin en önemli özelliği ise üst düzey güvenlik koşullarıydı. Süitin camlarının ve kapılarının kurşun geçirmez olması, özellikle milyarderlerin bu oteli tercih etmesinde önemli rol oynadı. Ancak bu lüks veson derece güvenli olan kraldairesini tek kusuru, kahvaltıhariç gecelik fiyatının 108bin dolar (yaklaşık 408bin lira) olmasıydı! Süitin gecelik fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı. Kral dairesinin saati 4 bin 500 (17 bin lira), dakikası 75 dolara (282 lira), saniyesi ise 1.25 dolar (4 lira 70 kuruş) olarak hesaplandı.
Cenevre'deki Presedent Wilson Hotel'insüiti yüksek güvenlik nedeniyle tercihediliyor. Kral dairesinde konaklayan misafirlereözel aşçı ve uşak hizmet ediyor.Süitin banyolarında Hermes marka banyoürünleri kullanılıyor. Kral dairesinin kapılarıve camları kurşun geçirmiyor.
ÜNLÜLERİNADRESİ
Monaco Prensi Albert, pahalılık rekoru kıran kral dairesinin müdavimlerinden...
Geceliği 108 bin lira olan kral dairesinde kalan bazı ünlüler şunlar: Monaco Prensi Albert, Matt Damon, Michael Douglas, Bill Gates, Richard Branson, Roman Abramoviç, Rihanna...
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