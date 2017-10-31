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En Kral daire

’de bulunan , pahalılıkta rekoru kırdı. 1700 metrekarelik ‘kurşun geçirmez’ kral dairesinin bir gecelik fiyatı dudak uçuklattı: 408 bin lira...

En Kral daire
Dünyanın en pahalı kral dairesi açıklandı. İsviçre'nin kentindeki "President Wilson Hotel", 108 bin dolarlık (408 bin lira) gecelik fiyatıyla diğer otelleri solladı. Dünyaca ünlü otelin çatı katında bulunan "Royal Penthouse Süit", çok şey isteyen müşteriler için tasarlandı. Bu nedenle kral dairesi lüksle kaplandı. Milyarderlerin cebine hitap eden kral dairesi, malikaneden farksızdı. 1700 metrekarelik terasıyla Cenevre Gölü'nü ve İsviçre Alpleri'ni kucaklayan bir manzaraya sahip olan süit, Avrupa'nın en büyük kral dairesi olarak hafızalara kazındı. 12 ayrı yatak odası bulunan süitte, 12 mermer bonyo, 26 kişilik yemek masası, bilardo odası, piyano, spor salonu, kütüphane vardı. Kral dairesinin duvarları ise değerli sanat eserleriyle donatıldı. Bu kral dairesinin en önemli özelliği ise üst düzey güvenlik koşullarıydı. Süitin camlarının ve kapılarının kurşun geçirmez olması, özellikle milyarderlerin bu oteli tercih etmesinde önemli rol oynadı. Ancak bu lüks ve son derece güvenli olan kral dairesini tek kusuru, kahvaltı hariç gecelik fiyatının 108 bin dolar (yaklaşık 408 bin lira) olmasıydı! Süitin gecelik fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı. Kral dairesinin saati 4 bin 500 (17 bin lira), dakikası 75 dolara (282 lira), saniyesi ise 1.25 dolar (4 lira 70 kuruş) olarak hesaplandı.


Cenevre'deki Presedent Wilson Hotel'in süiti yüksek güvenlik nedeniyle tercih ediliyor. Kral dairesinde konaklayan misafirlere özel aşçı ve uşak hizmet ediyor. Süitin banyolarında Hermes marka banyo ürünleri kullanılıyor. Kral dairesinin kapıları ve camları kurşun geçirmiyor.







ÜNLÜLERİN ADRESİ


Monaco Prensi Albert, pahalılık rekoru kıran kral dairesinin müdavimlerinden...


Geceliği 108 bin lira olan kral dairesinde kalan bazı ünlüler şunlar: Monaco Prensi Albert, Matt Damon, Michael Douglas, Bill Gates, Richard Branson, Roman Abramoviç, Rihanna...
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