Doktor canına kıydı

Batman'da Bölge Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1.5 yıldır Kalp Damar Cerrahı olarak görev yapan 39 yaşındaki Uzman Dr. Ergin Karakuş, bir süredir bunalımdaydı. Dün, ameliyata girmedi. Bu durumdan şüphelenen görevliler, evine gitti. Karakuş, ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, doktorun damar yuluyla vücuduna enjekte ettiği ilaçla yaşamına son verdiği öğrenildi. Cesedi, çalıştığı Batman Bölge Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Aynıünitede çalışan mesai arkadaşlar,gözyaşlarına hakim olamadı. Uzmandoktorun intihar sebebinin tespitedilmesi amacıyla, emniyet güçleritarafından soruşturma başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.