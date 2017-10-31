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Doktor canına kıydı

Doktor canına kıydı
Batman'da Bölge Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1.5 yıldır Kalp Damar Cerrahı olarak görev yapan 39 yaşındaki Uzman Dr. Ergin Karakuş, bir süredir bunalımdaydı. Dün, ameliyata girmedi. Bu durumdan şüphelenen görevliler, evine gitti. Karakuş, ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, doktorun damar yuluyla vücuduna enjekte ettiği ilaçla yaşamına son verdiği öğrenildi. Cesedi, çalıştığı Bölge Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Aynı ünitede çalışan mesai arkadaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı. Uzman doktorun intihar sebebinin tespit edilmesi amacıyla, emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.
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