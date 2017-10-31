Berlin’de doğdu İzmirli oldu

AVRUPA'nın en popüler hayvanat bahçelerinden Berlin Hayvanat Bahçesi'nde yer kalmadı. Yetkililer, 5 yaşındaki su aygırı'Max' için uygun bir yer aramaya başladı. Türkiye'deki hayvanat bahçelerine de bakıldı. Max'in İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na yollanması kararlaştırıldı. 3 ton ağırlığındaki sevimli hayvan, dün İzmir'e yollandı. Yeni yuvasında yaşamaya başladı. Öte yandan bu hafta İtalya'dan 2 su aygırının daha getirileceği açıklandı. Konuyla ilgili bilgi veren İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, "Avrupa genelinde yapılan araştırma sonunda, Max için en uygun yerin İzmir Doğal Yaşam Parkı olduğuna karar verildi. Uzunbir yolculuk ardından yeni evine kavuşanMax, gölete yerleştirildiği andan beribu ortamı çok sevdi. Daha ilk dakikadan itibaren yabancılık çekmedi. Bu da, doğal yaşam parkımızın yaban hayvanlarının yaşam kalitesini yükselttiğini gösteriyor" dedi.
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