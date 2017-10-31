Arkadaşını yaktı

Dost kazağı pahalıya patladı. Olay dün Mecidiyeköy'de yaşandı. Murat Burun, kullandığı lüks cipi yol kenarına çekti. Aracı ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüdü. Alkollü olan Burun ise elindeki bıçakla yangını söndürmek isteyenlere engel oldu. Polis, genci gözaltına aldı. İtfaiye de alevleri kısa sürede söndürdü. Aracını sahibi ise 31 yaşındaki Eyüp Dilme (31) çıktı. Dilme, çocukluk arkadaşı Murat ile 10 bin TL alacağından dolayı tartıştıklarını sonra da Burun'un cipine binerek uzaklaştığını söyledi. Aracının 70 bin TL civarında olduğunu ve arkadaşının ailesini tanımasından dolayı şikayetçi olmayacağını belirten Eyüp Dilme, cana zarar gelmemesinesevindiklerini dile getirdi. Lüks cip ise tamamen kullanılmaz hale geldi.
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