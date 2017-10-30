Umutcan’a kavustu

Gaziantep'te yaşayan hayvansever Cemal Güneş, 4 yıllık arkadaşı Umutcan isimli Cockercinsi köpeğini 20 gün önce kaybetti. Sosyal medya üzerinden köpeğinin bulunması için kampanya başlatan Güneş, 3 hafta sonra köpeğine kavuştu. Büyük mutluluk yaşayan Cemal Güneş ile köpeği uzun süre hasret giderdi. İki dostun kavuşma anı görenleri de duygulandırdı. Köpeği görür görmez tanıdığını söyleyen Erkan Erici isimli esnaf, "İki genç, köpeği satmak üzeregezdiriyorlardı. Umutcan'ı hementanıdım. Kavuştukları için mutluyum" dedi. Cemal Güneş ise "20 gündür aramadığım yer kalmadı. Bütün petshoplara ve diğer esnaf arkadaşlara haber verip köpeğimin fotoğraflarını atmıştım. Daha sonra Erkan arkadaşımız aradı ve müjdeyi verdi" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.