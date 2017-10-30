Umutcan’a kavustu

Gaziantep'te yaşayan hayvansever Cemal Güneş, 4 yıllık arkadaşı Umutcan isimli Cocker cinsi köpeğini 20 gün önce kaybetti. Sosyal medya üzerinden köpeğinin bulunması için kampanya başlatan Güneş, 3 hafta sonra köpeğine kavuştu. Büyük mutluluk yaşayan Cemal Güneş ile köpeği uzun süre hasret giderdi. İki dostun kavuşma anı görenleri de duygulandırdı. Köpeği görür görmez tanıdığını söyleyen Erkan Erici isimli esnaf, "İki genç, köpeği satmak üzere gezdiriyorlardı. Umutcan'ı hemen tanıdım. Kavuştukları için mutluyum" dedi. Cemal Güneş ise "20 gündür aramadığım yer kalmadı. Bütün petshoplara ve diğer esnaf arkadaşlara haber verip köpeğimin fotoğraflarını atmıştım. Daha sonra Erkan arkadaşımız aradı ve müjdeyi verdi" dedi.