Tamamen duygusal!

Kan donduran olay önceki gün İstanbul Kadıköy'de yaşandı. 39 yaşındaki Emrah Yılmaz, 62 yaşındaki eşi Selva Sağlam Yılmaz'ı trafik ışıklarında öldürdü. Ardından da kaçtı. Yılmaz'ın cenazesi, dün İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yakınlarına teslim edildi. Talihsiz kadının kardeşi Sinan Sağlam, açıklama yaptı.



ŞİKAYETÇİ OLMADI

Ablasının 15 gün önce uyurken eşi tarafından bıçaklandığını ve daha sonra sürekli tehdit aldığını söyleyen kardeş Sağlam, "Ablam uyurken eşi sekiz yerinden bıçaklayıp, banka şifrelerini istemiş. Kart şifrelerini aldıktan sonra bankaya gidip hesaplarını boşaltıyor. Eve gelip ablama 'Seni böyle bırakırım, hakkımda şikayetçi olursan' diyor. Evde yalnız bir annem ve kardeşlerim var. Onların hepsini götürürüm diyor, ablam da kabul ediyor. Şikayetçi olmuyor, korkudan. Sonra banyoya sokuyor ablamı yıkıyor. Bütün eşyalarını makineye atıyor. Bıçağı da atıyor. Sonra ambulans çağrılıyor. Ablama siyah kıyafet giydirmiş, kanlar belli olmasın diye. Hastaneye gelip bırakıyor. Ablam zaten kendinde değildi, nekahet dönemindeydi. Eşi paraya doyamadı. O şekilde oldu yani. Devamlı para istiyor, vermeyince de tehdit ediyordu. Bu olayın ardından boşanma davası açıldı. Bir hafta kadar oldu, benim bildiklerim bu kadardı. Ablamdan öğrendiklerim bunlardı" dedi.