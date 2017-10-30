Suç işlemi!

Genç işletmeci, taciz ettiği kadın avukat çıkınca mahkemelik oldu. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşandı. 27 yaşındaki Baran A. işletmecilik yapıyordu. İcralık olan genç adam, olay günü İcra Dairesi'ne başvurdu. Ücretini yatırmak için adliye içerisindeki bankaya gitti. Burada avukat Nursevil A. (24)'yı gördü. Genç avukat, bu sırada müvekkiline ait bir dosya için harç yatırıyordu. Gişedeki memur avukatın cep telefon numarasını isteyince Baran A., telefonu kaydetti. Nursevil A.'ya birkaç saat sonra bir mesaj geldi. Mesajda "Naber,nasılsın" yazıyordu. Genç avukat numaraya tanımadığını belirten bir mesaj attıktan sonra kendisini tanıtan Baran A., bankada yaşadığı o anı anlattı. Duydukları karşısında sinirlenen Nursevil A., görüşmeyi sonlandırdı. Fakat ısrarlı olan Baran A., mesaj atmaya devam etti. Bunun üzerine savcılığa başvuran genç avukat, Baran A.'dan şikayetçi oldu.
ÖZÜR DİLEDİ
Yürütülen soruşturma kapsamında gencin ifadesine başvuruldu. Baran A., "İşlem sırasında kendisiyle göz göze geldik. Bende ilgilendiğini düşündüm. Yükseksesle telefon numarasını verdiğindeemin oldum. Fakat bana tepki gösterdi. Benden hoşlandığını düşünmüştüm. Özür dilerim" dedi. Baran A. hakkında 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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