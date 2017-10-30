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Sibel 'Hawking!'

Öğretmen ’nun yaşamı, beyin hastalığı yüzünden altüst oldu. Boynundan aşağısı felç kalan genç kadın tıpkı ünlü fizikçi Stephen W. Hawking gibi başını oynatarak kitap yazıyor...

Sibel Hawking!
Trabzon'da öğretmenlik yapan , 12 yıl önce henüz 36 yaşındayken vücudundaki trombosit fazlalığından dolayı beyin sapına pıhtı atması sonucu, boynundan aşağısı felç oldu. Ne yürüyebilen, ne de konuşabilen Sibel öğretmen, hastalığının ilk günlerinden itibaren yaşadığı tüm süreci özel bir teknikle bilgisayar ekranına bakarak sadece boyun hareketleri ile kitaba döktü. Yaşadıklarını, hastalığını, hüzünlerini, sevinçlerini hayal kırıklıklarını anlattığı kitap, 2018 yılının ilk aylarında piyasaya çıkacak. Sibel öğretmenin yaşadıkları akıllara ünlü fizik profesörü bilim adamı Amerikalı Stephen W. Hawking'i getirdi. O da vücudunu hareket ettiremiyor. Tekerlekli sandalyede yaşayan Hawking özel bilgisayarıyla iletişim kurabiliyor.

KIZI EN İYİ İLACI
Sakallıoğlu, "Hayatı artık rüyalarımda yaşıyorum" derken bilgisayar mühendisi kızı Buse (24), annesinin tedaviler sonrasında son 5 yılda sadece boynunu kullanabilir hale geldiğini ifade ederek, "Konuşamıyor ama onunla iletişim kurabiliyorum ve her konuda yardımcı oluyorum. Öğretmen olduğu için okumayı ve yazmayı çok seviyor. Sadece boynu sayesinde özel bir sistem ile yazabiliyor. Bana 'kızım' diye seslendiği günleri özledim" diye konuştu.



Stephen W. Hawking özel bilgisayarı sayesinde iletişim kurabiliyor.

Özgür ÖZDEMİR
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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