Sibel 'Hawking!'

Trabzon'da öğretmenlik yapan Sibel Sakallıoğlu, 12 yıl önce henüz 36yaşındayken vücudundakitrombosit fazlalığından dolayıbeyin sapına pıhtı atması sonucu, boynundan aşağısı felç oldu. Ne yürüyebilen, ne de konuşabilen Sibel öğretmen, hastalığının ilk günlerinden itibaren yaşadığı tüm süreci özel bir teknikle bilgisayar ekranına bakarak sadece boyun hareketleri ile kitaba döktü. Yaşadıklarını,hastalığını, hüzünlerini,sevinçlerini hayal kırıklıklarınıanlattığı kitap, 2018 yılınınilk aylarında piyasaya çıkacak. Sibel öğretmenin yaşadıkları akıllara ünlü fizik profesörü bilim adamı Amerikalı Stephen W. Hawking'i getirdi. O da vücudunu hareket ettiremiyor. Tekerlekli sandalyede yaşayan Hawking özel bilgisayarıyla iletişim kurabiliyor.
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Sakallıoğlu, "Hayatı artık rüyalarımda yaşıyorum" derken bilgisayar mühendisikızı Buse (24), annesinintedaviler sonrasında son5 yılda sadece boynunukullanabilir hale geldiğini ifade ederek, "Konuşamıyor ama onunla iletişim kurabiliyorum ve her konuda yardımcı oluyorum. Öğretmen olduğu için okumayı ve yazmayı çok seviyor. Sadece boynu sayesinde özel bir sistem ile yazabiliyor. Bana 'kızım' diye seslendiği günleri özledim" diye konuştu.
Stephen W.Hawking özelbilgisayarısayesindeiletişimkurabiliyor.
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