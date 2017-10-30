Şemsiye kapandı

Market sahiplerinin korkulu rüyası şemsiyeli gaspçı yakayı ele verdi. İstanbul Tuzla'da 25 Ekim'de markete giren kar maskeli bir kişi, kasiyeri silahlatehdit etti, ardındankasadaki 6 binTL'yi alarak kayıplarakarıştı. Soyguncunun, güvenlik kameraları tarafından görüntülenmemek için elinde çocuk şemsiyesi taşıdığı anlaşıldı. Olayın ardındanGasp Büro Amirliği ekipleri,harekete geçti ve şüphelininevine giriş anına kadar olanbütün kamera görüntülerini tektek inceledi. İşsiz olan arada bir de minibüsçülük yapan şüphelinin S.E. olduğunu tespit eden ekipler, dün soyguncuyu gözaltına aldı. Emniyettekiişlemlerinin ardındanS.E., adliyeye sevk edildi.
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