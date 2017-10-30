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Şemsiye kapandı

İstanbul ’da şemsiye ile market soyan S.E. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı...

Şemsiye kapandı
Market sahiplerinin korkulu rüyası şemsiyeli gaspçı yakayı ele verdi. İstanbul 'da 25 Ekim'de markete giren kar maskeli bir kişi, kasiyeri silahla tehdit etti, ardından kasadaki 6 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. Soyguncunun, güvenlik kameraları tarafından görüntülenmemek için elinde çocuk şemsiyesi taşıdığı anlaşıldı. Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti ve şüphelinin evine giriş anına kadar olan bütün kamera görüntülerini tek tek inceledi. İşsiz olan arada bir de minibüsçülük yapan şüphelinin S.E. olduğunu tespit eden ekipler, dün soyguncuyu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.E., adliyeye sevk edildi.



Yunus Emre KAVAK
Etiketler:
  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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