Otostopla 35 ülke gezdi

Antalya'da yaşayan 27 yaşındaki Yiğit Kurt, otostopla 4 kıta, 35 ülke ve 170 şehri turladı. 'Evrensel Adam' olarak kendisini tanıtan Yiğit Kurt, otostopla ilk seyahatini 13 yaşındayken Antalya Olimpos'a yaptı. Üniversite eğitimi sırasında öğrenci değişim programı olan Erasmus'a katıldı. ABD ve Amerika'yı gezip ardından Avrupa ve Asya turlarına çıktı. Toplamda 20 bin kilometre yol kat eden Kurt, şunları anlattı: "Otostopla seyahat etmek bir tutku. Çok farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Dönüp baktığımda 'İyi