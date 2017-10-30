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Oltayol!

Oltayol!
merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Zincirliköprü köyü yolundan başlayıp 11 ayrı köyü birbirine bağlayan ana yoldaki çukur vatandaşı isyan ettirdi. Mahalle sakinleri, olayı protesto etmek için yoldaki su birikintisine olta attı. Köy sakinlerinden Yakup Baş (48), "Yolun düzeltilmesi için elimizden geleni yaptık. Bu yoldan geçilmez hale geldi, her yağmurda göletler oluşuyor. Araçlarımızı yol yüzünden sürekli tamir ettirmek zorunda kalıyoruz. Biz de sesimizi duyurmak için oltalarımızı aldık, biriken suda balık tutmaya çalışıyoruz" diyerek tepki gösterdi.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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