Rize merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Zincirliköprü köyü yolundan başlayıp 11 ayrıköyü birbirine bağlayanana yoldaki çukurvatandaşı isyan ettirdi. Mahalle sakinleri, olayı protesto etmek için yoldaki su birikintisine olta attı. Köy sakinlerinden Yakup Baş (48), "Yolun düzeltilmesi için elimizden geleni yaptık. Bu yoldan geçilmez hale geldi, her yağmurda göletler oluşuyor. Araçlarımızı yol yüzünden sürekli tamir ettirmek zorunda kalıyoruz. Bizde sesimizi duyurmakiçin oltalarımızı aldık,biriken suda balıktutmaya çalışıyoruz" diyerek tepki gösterdi.
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