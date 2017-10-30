'Kaza'ntalya!

Tur kazalarının adresine haline gelen Antalya yine aynı manzara vardı. Dün, Çinli turistleri Konya'ya götürmek üzere yola çıkan BayramYetkin'in kullandığı tur minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole uçtu. Feci kazada, 18 turist ile sürücü Yetkin ve turist grubunun rehberi yaralandı. Yaralılara yağmur altında şemsiyetutularak ilk müdahaleleri yapıldı. Hastaneyekaldırılan yaralılardan 5'inin durumununciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek turistin ise hastaneye götürülürkenambulansta yaşam fonksiyonları durdu.Müdahalelerle hayata döndürülen turist, yoğun bakımda tedavi altına alındı...
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