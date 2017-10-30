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'Kaza'ntalya!

’da yine tur kazası yaşandı. Çinli turistleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 20 yaralı

Kazantalya!
Tur kazalarının adresine haline gelen yine aynı manzara vardı. Dün, Çinli turistleri Konya'ya götürmek üzere yola çıkan Bayram Yetkin'in kullandığı tur minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole uçtu. Feci kazada, 18 turist ile sürücü Yetkin ve turist grubunun rehberi yaralandı. Yaralılara yağmur altında şemsiye tutularak ilk müdahaleleri yapıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek turistin ise hastaneye götürülürken ambulansta yaşam fonksiyonları durdu. Müdahalelerle hayata döndürülen turist, yoğun bakımda tedavi altına alındı...
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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