Kansersavar aile

Manisa'nın "Turgutlu İlçesi'nde yaşayan Kevser Kavadarlı (76), 2012 yılının Aralık ayında memesinde kist olduğunu fark etti. Kızı Şengül Kavadarlı (42) ile İzmir'deki özel bir hastaneye gitti. Yapılan muayene sonucu anne Kavadarlı'da ikinci evre meme kanseri tespit edildi. Doktorların önerisi üzerine ertesi gün kontrolden geçen kızında da birinci evre meme kanseri olduğu belirlendi. Anne-kız 10 gün arayla ameliyat edildi. Bu sırada ailesinin tedavisi için hastaneye gidip gelen Erol Kavadarlı (55) ise sağ memesindeki kistin 'yağ bezesi' olduğunu düşünerek uzun süre muayeneden kaçındı. Eşi, annesi ve kız kardeşinin ısrarları üzerine Aralık 2014'de muayene olan Erol Kavadarlı'nın da ikinci evre meme kanseri hastası olduğu anlaşıldı. Acilen ameliyata alındı. Daha sonra kemoterapi görmeye başladı. Doktorların sürekli kontrol altında tuttuğu Kavadarlı ailesinin, son tetkiklerinde ise hastalığın izine rastlanmadı.



'DÜNYA BAŞIMA YIKILDI'

Üçü de kanseri yenmeye başardı. Annelerinin dikkati sayesinde hastalığı yendiklerini belirten Şengül Kavadarlı "Biyopsi yapıldı ve kanser kitlesi tespit edildi. Dünya başıma yıkıldı. Doktorumuzun 'Siz de tetkik yaptırın' uyarısı üzerine hemen ertesi gün muayeneye gittim. Annemle aynı anda kanser olduğumuzu öğrendim. Önce annemden sakladık, ondan 10 gün sonra da beni ameliyata aldılar" dedi.