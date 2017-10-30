İşte DEAŞ’lı bombacılar

İstanbul'da bir AVM'nin otoparkında, bir otomobil ve motosiklette ele geçen bombalarla ilgili gözaltına alınan bombacı çiftin fotoğrafları ortaya çıktı. M.P ve eşi S.P adlı bombacıların Avusturya vatandaşı oldukları iddia edildi. Yakalanan 4 teröristin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını hedef alacakları öne sürülmüştü. canlı bomba yeleği ele geçirdi. Ankara, İzmir, Çankırı ve Erzurum'daki operasyonlarda da toplam 142 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerden bazılarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik eylem hazırlığı içinde olduğu belirlendi.



Emir SOMER