İşte DEAŞ’lı bombacılar

İstanbul'dabirAVM'nin otoparkında,birotomobil vemotosikletteele geçenbombalarlailgili gözaltınaalınan bombacıçiftin fotoğraflarıortayaçıktı. M.Pve eşi S.Padlı bombacılarınAvusturyavatandaşıoldukları iddiaedildi. Yakalanan 4 teröristinCumhuriyet Bayramı kutlamalarınıhedef alacakları önesürülmüştü. canlı bomba yeleğiele geçirdi. Ankara, İzmir,Çankırı ve Erzurum'daki operasyonlardada toplam 142kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.Şüphelilerden bazılarının29 Ekim Cumhuriyet Bayramıtörenlerine yönelik eylemhazırlığı içinde olduğu belirlendi.
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