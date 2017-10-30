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İşte ‘Abi’nin mesajları

İşte ‘Abi’nin mesajları
Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin örgüt "Abi"liğini yapan Yargıtay eski üyesi firari Nazmi Dere'nin yazışmaları deşifre edildi. Mesajlardaki ayrıntılar dikkat çekti. Dere'nin operasyonların başlamasıyla Türkiye'den kaçan "Cemal" kod adlı FETÖ'cü için "Son bir defa uzaktan da olsa size el sallamak isterdim. Hanım gözyaşlarını tutamadı" diye mesaj attığı belirlendi.

Yüksel TEMEL
Etiketler:
  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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