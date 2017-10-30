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Gurbette hemşehri vurgunu

Gurbette hemşehri vurgunu
Gaziantep'te geçen perşembe günü, askeri üniforma giyip, Suriyeli Ali Boşnak'ın evine giren Suriyeli 5 şüpheli, aileye kendilerini 'güvenlik görevlisi' olarak tanıttı. İçerdekileri, etkisiz hale getirdi. 2 bin 300 lira, kaçak 60 karton sigara ve 3 cep telefonunu gasp ederek, kaçtı. Aile, polise haber verdi. Hemen harekete geçen emniyet güçleri, olay günü askeri üniforma giyen Ahmet M.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin, internetten indirdikleri polis telsizi sesini cep telefonlarına yükleyip, aileye kendilerini güvenlik görevlisi olarak tanıttıklarını anlattığı öğrenildi. Ahmet M., adliyeye sevk edilirken, üzerinden çıkan ve aileye ait paradan 111 lira, Ali Boşnak'a teslim edildi. Kayıp 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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