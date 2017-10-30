Gurbette hemşehri vurgunu

Gaziantep'tegeçen perşembegünü, askeri üniformagiyip, SuriyeliAli Boşnak'ınevine giren Suriyeli5 şüpheli,aileye kendilerini'güvenlik görevlisi'olarak tanıttı. İçerdekileri,etkisiz hale getirdi. 2bin 300 lira, kaçak 60karton sigara ve 3 ceptelefonunu gasp ederek,kaçtı. Aile, polise haberverdi. Hemen hareketegeçen emniyet güçleri,olay günü askeri üniformagiyen Ahmet M.'yigözaltına aldı. Şüphelinin,internetten indirdikleripolis telsizi sesini ceptelefonlarına yükleyip,aileye kendilerini güvenlikgörevlisi olarak tanıttıklarınıanlattığı öğrenildi.Ahmet M., adliyeyesevk edilirken, üzerindençıkan ve aileye ait paradan111 lira, Ali Boşnak'ateslim edildi. Kayıp4 şüphelinin yakalanmasıiçin çalışmalarınısürdürdüğü belirtildi.
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