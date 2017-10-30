 ;
Yol Durumu
  1. Cumhuriyet bize yaklaştı
  2. 1 can gitti 6 yıl istendi

Düdüklü tazminatı

Geçtiğimiz günlerde Erzurum’da yaşayan 2 çocuk annesi Şeminur Erzurum’un da patates pişirdiği düdüklü tencere patlamıştı. Yüzünün büyük bölümünde ikinci, vücudunun bir kısmında da birinci derece yanıklar oluşmuştu.

Düdüklü tazminatı
'de yaşayan Sema Çoşkun 2015 yılında bir süpermarketten düdüklü tencere satın aldı. Evinde yemek yaptığı sırada ise şok yaşadı. Düdüklü tencere büyük gürültüyle patladı. Talihsiz kadının yüzü ve vücudunun çeşitli yerleri yandı. Ancak korktuğu olmadı. Tedavi sonrası yüzünde yanık izi kalmadı. Daha sonra da hukuk mücadelesi başlattı. İzmir 3'üncü Tüketici Mahkemesi'ne manevi tazminat davası açtı. Mahkemenin atadığı bilirkişi de düdüklü tencere için 'ayıplı ürün, hatalı üretim' raporu verdi. Bunun üzerine mahkeme, tencereyi üreten firmanın 13 bin 500 TL tazminat ödemesine karar verdi. Karara şirket avukatları itiraz etti. Davaya bakan Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi ise yapılan itirazı reddetti.
Etiketler:
  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar