Düdüklü tazminatı

Geçtiğimiz günlerde Erzurum’da yaşayan 2 çocuk annesi Şeminur Erzurum’un da patates pişirdiği düdüklü tencere patlamıştı. Yüzünün büyük bölümünde ikinci, vücudunun bir kısmında da birinci derece yanıklar oluşmuştu.
İzmir'de yaşayan Sema Çoşkun 2015 yılında bir süpermarketten düdüklü tencere satın aldı. Evinde yemek yaptığı sırada ise şok yaşadı. Düdüklü tencere büyük gürültüyle patladı. Talihsiz kadının yüzü ve vücudunun çeşitli yerleri yandı. Ancak korktuğu olmadı. Tedavi sonrası yüzünde yanık izi kalmadı. Daha sonra da hukuk mücadelesi başlattı. İzmir 3'üncü Tüketici Mahkemesi'ne manevi tazminat davası açtı. Mahkemenin atadığı bilirkişi de düdüklü tencere için 'ayıplı ürün, hatalı üretim' raporu verdi. Bunun üzerine mahkeme,tencereyi üreten firmanın 13 bin500 TL tazminat ödemesine kararverdi. Karara şirket avukatlarıitiraz etti. Davaya bakan BölgeAdliye Mahkemesi 13'üncü HukukDairesi ise yapılan itirazı reddetti.
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