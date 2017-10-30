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Baykal’dan iyi haber

2 haftadır yoğun bakımda tedavi gören ’dan iyi haber geldi. Eşi Olcay Baykal’ın elini ilk kez sıkarak tepki verdi...

Baykal’dan iyi haber
Yoğun bakımda tutulan CHP'nin eski lideri ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Baykal, geçen 16 Ekim'de rahatsızlanarak İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk gedildi. Beynine giden ana damarından birinde tıkanıklık olduğu belirlenen Baykal, 3 kez ameliyat edildi. 15 gündür yoğun bakımda tutulan Baykal'dan dün güzel haberler geldi. Deniz Baykal'ın sağlık bulgularının iyiye gittiği ve eşi Olcay Baykal'ın elini ilk kez sıkarak tepki verdiği kaydedildi. Daha önce doktoru tarafından açıklanan "basit tepkilere cevap verebiliyor" açıklaması, 'ın eşi Olcay Baykal'ın da elini sıkmasıyla tasdiklendi. 2 haftadır komada olan Deniz Baykal'ın tedavisi devam ediyor.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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