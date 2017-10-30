Baykal’dan iyi haber

Yoğun bakımda tutulan CHP'nin eski lideri ve CHPAntalya MilletvekiliDeniz Baykal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Baykal, geçen 16Ekim'de rahatsızlanarak İbn-i Sina Hastanesi'nesevk gedildi. Beynine giden ana damarından birinde tıkanıklık olduğu belirlenen Baykal, 3 kez ameliyat edildi. 15 gündür yoğun bakımda tutulan Baykal'dan dün güzel haberler geldi. Deniz Baykal'ın sağlıkbulgularının iyiye gittiği veeşi Olcay Baykal'ın elini ilkkez sıkarak tepki verdiğikaydedildi. Daha önce doktoru tarafından açıklanan "basit tepkilere cevap verebiliyor" açıklaması, Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal'ın da elini sıkmasıyla tasdiklendi. 2 haftadır komada olanDeniz Baykal'ın tedavisidevam ediyor.
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