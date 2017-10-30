Avrupa Birliği’nin 15 Temmuz tavrından şoke oldum

15 TEMMUZ'DA DARBE HABERİNİ DUYUNCA NE HİSSETTİNİZ?
Yurt dışında seyahatteydim. Uçağımın ertelendiği söylendi. Sonra Türkiye'de darbe girişimi olduğunu duydum. Derinden bir şok yaşadım. Türkiye'de böyle bir şeyin olacağına ihtimal veremedim. İlk duyduğumda modern bir Avrupa ülkesinde böyle bir durumun meydana gelmesini kabullenemedim. Beni şoka uğrattı.
AVRUPA HÜKÜMETLERİNİN TAVRI GARİP DEĞİL MİYDİ?
Şaşırtıcı, hatta çok şaşırtıcı... Sonrasında verilen tepkiler ile alınan kararlar ne sıcak ne de soğuktu. Tamamen politik bir tavırdı.
NEDEN BÖYLE DAVRANDILAR?
Avrupa bu tavrı; böyle bir teşebbüsün meydana gelmesi planlanmış durum gibi algılandı ve böyle bir durumdan en çok kim yararlanır diye bakıldığında Avrupa bunu Erdoğan diye algıladı. Bundan dolayı garip davrandı.
ERDOĞAN ÖLÜM TEHLİKESİ GEÇİRDİ . BÖYLE BİR ALGI NASIL OLUŞTU Kİ?
Ben o durumda dünyadan ve Avrupa'dan güçlü bir bağlılık ve destek gelmesini bekliyordum. Bu durumu açıklamak çok zor... Çünkü ben de şoktayım böylesine bir konuda.
TÜRKİYE'DEKİ DARBE OLSUN MU DEMEK İSTEDİLER?
Darbeleri meşrulaştırma güdüsü farklı bir şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye yıllarca diktatörlüğün hüküm sürdüğü bir ülke olarak tasvir edilirdi. Fakat Türkiye tamamen işleyen bir demokrasiye sahiptir. Bu demokrasiye darbe vurmak politik bir araç değil ciddi bir suçtur.
BÖYLE BİR DARBE GİRİŞİMİ AVRUPA'NIN İÇİNDE OLSAYDI NE OLURDU?
Mesela darbe girişimi İtalya'da olsaydı. İtalya Başbakan'ı halkı sokağa davet ediyor, halkın tankların önüne geçmesini istiyor. Ve halkın direnişi ile darbe püskürtülüyor diyelim. Avrupa'nın tepkisi; 'İtalyanlar tam bir kahraman. Sonsuza kadar hatırlanacak' olurdu. Tüm raporlar, gazetedeki haberlerin taraflı olduğunu düşünüyorum.
TÜRKİYE'NİN Mİ AVRUPA'YA , AVRUPA'NIN MI TÜRKİYE'YE DAHA ÇOK İHTİYACI VAR?
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne olan ihtiyacından daha fazla Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı vardır.
MÜZAKERELERDEN SONRA NE OLDU Kİ BU HALE GELDİK?
AK Parti iktidara geldiği yıllardan sonra Avrupa sınırları içinde en hızlı şekilde reformları hayata geçiren ülke Türkiye oldu. Bu bütün dünya için çok değerliydi. Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin kalkınması, demokrasi ve hukukunun gelişmesinden kendisine yarar sağlayacağından AB habersiz.
NEDEN OLMADI?
2005'ten sonra Avrupa'da özellikle Fransa ve Hollanda'da değişim rüzgarı esti. Türkiye günah keçisi ilan ediliyordu. Avrupa tarafında yaşanan problemlere hep Türkiye'ye mal edildi. Sonrasında AB 'Türkiye buraya ait değil, sizin kültürünüz bizimle aynı değil istemiyoruz' dedi.
SİZ MÜZAKERELERİ BAŞLATIRKEN NE DÜŞÜNDÜNÜZ? Ben; Türkiye Avrupa Birliği için kriterleri 5 senede yapar, 5 yıl da müzakere süreci sürer. Sonrasında da Türkiye 2013 yılında AB'ye üye olur diye düşünüyordum. Ama olmadı.
MERKEL'İN SON DÖNEMDEKİ TAVRI İLGİNÇ DEĞİL Mİ ? Bütün hayatım boyunca kendi hükümetimi eleştirmekten hep çekindim. Almanya Başbakanı Merkel'in o ünlü televizyon şovunda halka; Türkiye'nin AB'ye katılımını hiç bir zaman desteklemediğini söylediğinde şok oldum.
AB DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ OKUYAMIYOR MU ? Yarın dünya nasıl görülecek AB'nin bir fikri yok. Çin 2050'de açık ara en güçlü ekonomi olacak AB'de Almanya lider olacak ama Fransa ve İtalya ilk 10 ülke arasında yer alamayacak.
FUTBOLDA ERDOĞAN'LA BAŞ EDEMEDİM
Genişlemeden sorumlu komiser iken Tayyip Erdoğan'ı pek tanımıyordum. Seçimlerden sonra hazırlık yaptım. Ekibim Erdoğan'ın futbolla çok ilgili olduğunu söylediler. Futbol konusunda fazla bilgim olmadığı için bilgimi güncelledim. Erdoğan ile toplantıya oturduğumuzda ben futbol konusunu açtım. Kendisinin futbola bilgisinin çok fazla olduğunu görünce hemen konuyu değiştirdim. Arkadaşlığımız devam ediyor. Güzel ortaklığımız var.
ALMANYA, PKK İÇİN GÜVENLİ LİMAN
Batı Avrupa'da bir terör saldırısı olduğunda tabi ki kalplerimiz yanar. Terör olunca İngiltere, Fransa'da ya da Almanya'da yaşanan beraberlik Türkiye için gösterilmiyor. Almanya'da 800 bin civarındaki Kürt var. Ne kadarı PKK'yı destekler bilemiyorum. PKK sempatizanlar Almanya'yı güvenli liman olarak görüyor. Polisler tarafından rahatsız edilmiyorlar. Alman yetkililer de bunun önüne geçme niyetinde değil...
KİBİRLİ AVRUPA
Avrupa bakış açısı gerçekçi olacaksa Türkiye eşit algılanmalı ve görülmelidir. Esas mesele budur. Eğer bu şekilde kabul edilmezse bu politikanın kibirli ve çok cahil olduğunu gösterir.
ALİ DEĞERMENCİ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.