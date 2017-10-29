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Zehirli CV

İranlı iki kimyager zehir tacirlerine yapabildikleri uyuşturucuların yazılı olduğu CV’leri yolladı. İkisi de işe alındı. Ancak polis çeteye göz açtırmadı

Zehirli CV
İstanbul polisi geçtiğimiz aylarda uluslararası bir uyuşturucu çetesini takibe aldı. Zehir tacirlerinin Beyoğlu ve Eyüp'te laboratuvara dönüştürdükleri adreslere baskın yapıldı. İran uyruklu F.E. ile H.A, Afganistanlı J.B., Ö.T. ve F.Ç. isimli 5 çete üyesini yakaladı. Uyuşturucu ham maddesi metamfetamin ile uyuşturucu hap imalatı yaptıkları belirlenen İran uyruklu iki kimyager de gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Polisin tespitlerine göre; uyuşturucu imal eden kimyagerler A.S. ile A.S., çete üyeleri ile ortak tanıdıkları vasıtasıyla irtibata geçti. 1'i kadın iki kimyager, imal edebildikleri uyuşturucuların yazılı olduğu CV'leri Afganistan uyruklu şüphelilere göndererek çeteye girdi. 'a gelip metamfetamin ham maddesi ve uyuşturucu hap imalatı yapmaya başladı.

Emir SOMER
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