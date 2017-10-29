Zaman zaman gözlerini açıyor

Yüksekateş ve solunumsıkıntısışikayeti ilehastaneye kaldırılaneskiCHP eskilideri DenizBaykal'ıntedavisi söröyor.Baykal'ınsağlık durumunailişkin önceki akşamaçıklama yapan Ankara ÜniversitesiRektörü Prof. Dr.Erkan İbiş, "Deniz Bey yineyoğun bakım altında. Geneldurumu stabil. Yaşamsal bulgularıiyi solunumu kendisineait herhangi bir cihaz desteğiyok. Deniz Bey, yavaş yavaşkomadan çıkıyor. Beyin ödemiçözüldükçe beyin toparlanıyor.Bilinç de buna bağlı yavaşyavaş açılıyor. Zaman zamangözlerini açıyor. Sözleri anlıyor,basit komutları yerinegetiriyor" dedi.
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