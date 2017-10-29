Yüksek ateş ve solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye kaldırılan eski CHP eski lideri Deniz Baykal'ın tedavisi söröyor. Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin önceki akşam açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Deniz Bey yine yoğun bakım altında. Genel durumu stabil. Yaşamsal bulguları iyi solunumu kendisine ait herhangi bir cihaz desteği yok. Deniz Bey, yavaş yavaş komadan çıkıyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor. Bilinç de buna bağlı yavaş yavaş açılıyor. Zaman zaman gözlerini açıyor. Sözleri anlıyor, basit komutları yerine getiriyor" dedi.