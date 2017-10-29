Vay 'cam'ına!

Araçlardaki siyah cam filmlere yasak geldi. Cezası da 427 lira olarak belirlendi. Sürücüler hem yasağa hem de cezaya tepki gösterdi. Adana'daki 5 araç sahibi cam film yasağını protesto için Merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi. Eylemin izinsiz olduğunu belirten polis Adana Valiliği'nden izin almalarını söyledi.
SÖZÜNÜ DİNLETEMEDİ
Bunun üzerine 4 sürücü bölgeyi terk etti. Bu sırada yoldan geçen trafik polisi, eyleme gelen siyah cam filmli 01 ENG 63 plakalı aracı sağa çekti. Otomobil sürücüsü Fırat Demir'e cam filmi veotomobilinde yaptığı yasayaaykırı teknik değişikliktendolayı 301 lira ceza kesti. Demir, görevlilerin ceza kesmemeleri için uzun süre diretti. Ancak sözünü geçiremedi. Ceza makbuzunu alıp, otomobiline binen genç, "Yasağıprotesto ederken ceza yedik.Bu yasak kalkmalı. Mecburencezamızı ödeyeceğiz" dedi.
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