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Vay 'cam'ına!

Adana’da bir grup sürücü, cam film yasağını protesto etti. İçlerinden birini polis çevirdi. Otomobilindeki cam filmden ve modifiyeden dolayı 301 lira ceza yedi

Vay camına!
Araçlardaki lere yasak geldi. Cezası da 427 lira olarak belirlendi. Sürücüler hem yasağa hem de cezaya tepki gösterdi. Adana'daki 5 araç sahibi cam film yasağını protesto için Merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi. Eylemin izinsiz olduğunu belirten polis Adana Valiliği'nden izin almalarını söyledi.

SÖZÜNÜ DİNLETEMEDİ
Bunun üzerine 4 sürücü bölgeyi terk etti. Bu sırada yoldan geçen trafik polisi, eyleme gelen siyah cam filmli 01 ENG 63 plakalı aracı sağa çekti. Otomobil sürücüsü Fırat Demir'e cam filmi ve otomobilinde yaptığı yasaya aykırı teknik değişiklikten dolayı 301 lira ceza kesti. Demir, görevlilerin ceza kesmemeleri için uzun süre diretti. Ancak sözünü geçiremedi. Ceza makbuzunu alıp, otomobiline binen genç, "Yasağı protesto ederken ceza yedik. Bu yasak kalkmalı. Mecburen cezamızı ödeyeceğiz" dedi.
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