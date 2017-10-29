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'Ümmi'tsiz bir vaka daha

Ümmitsiz bir vaka daha
Mersin'de Ümmi İpek, otobüs durağında işe gitmek için beklediği sırada yanına 3 ay önce boşandığı eşi Ziya Yıldırım geldi. Yıldırım komando bıçağı ile İpek'i 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Ziya Yıldırım ise bir bağ evinde yakalandı. Yıldırım, polise teslim olmamak için tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Tedavi edildikten sonra cezaevine gönderildi. 45 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ümmi İpek yaşam savaşını kaybetti.

■ Güray GÜRDAL
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