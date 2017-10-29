'Ümmi'tsiz bir vaka daha

Mersin'de Ümmi İpek, otobüs durağında işe gitmek için beklediği sırada yanına 3 ay önce boşandığı eşi Ziya Yıldırım geldi. Yıldırımkomando bıçağı ileİpek'i 5 yerindenbıçakladı. Ağır yaralanan kadın Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Ziya Yıldırım ise bir bağ evinde yakalandı. Yıldırım, polise teslim olmamak için tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Tedavi edildikten sonra cezaevine gönderildi. 45 gündüryoğun bakım ünitesinde tedavigören Ümmi İpek yaşam savaşınıkaybetti.
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