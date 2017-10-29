Türkler kaçırdı İngilizler soydu

Rusya, Dubai ve Macaristan'da yatırımları olan İranlı milyarder ailenin çocukları A.S. (35) M.S.(32) ve kız kardeşleri M.S.(30) 6 ay önce iş için Türkiye'ye geldi. İstanbul Sütlüce'de lüks bir otele yerleşti. Otelin 2 katını kapattı ve güvenlik için 6 bin dolar maaş karşılığında İngiliz koruma şirketiyle anlaştı. İngiliz şirket de Türk korumalarla sözleşme yaptı. İddiaya göre; bu şirket (E.S.) SAT komandolardan kurulmuştu ve aktör BradPitt'in korunmasını da üstlenmişti.
ODALARI TALAN EDİLDİ
Geçen 23 Ekim'de otele VIP bir araçla 3 Türk geldi. İranlı kardeşlerin kaldığı yere girdi. Kendilerini polis olarak tanıtıp, "Saldırı ihbarı var. Sizi daha güvenli bir yere götüreceğiz" diyerek kaçırdı. Milyarder kardeşler Ayazağa'da bir evde 2 gün boyunca tutuldu. Oteldeki odaları, bu sürede İngiliz korumalarca talan edildi. Ailenin 500 bineuro değerindeki eşyalarıyla birlikte önemli belgeleri çalındı. İngiliz korumalardan P.S. işleri organize ettikten sonra 4 Ekim'de Türkiye'den gitti. Diğer İngiliz korumalar soygun sonrası ülkelerine uçtu. İngilizler, Türk korumaların anlaşmalarını da olaydan 1 gün önce feshetti.
350 KAMERA İNCELENDİ
Kaçırılan A.S.'nin eşi M.S., eşi telefona çıkmayınca, Türkiye'deki çocukluk arkadaşı M.M.'yi aradı. M.M. polise başvurdu. Rehine Kurtarma ve Müzakere timleri 350 kamerayı inceledi. Bu arada A.S.'nin telefonu ulaşılabilir durumdaydı. A.S. "Güvenli bir yerde polislerleyiz" mesajı attı. 2 saat sonra ise otelin önüne bir taksi yanaştı. Kaçırılan 3 İranlı taksiyle otele gönderildi ve her şey ortaya çıktı. Polis, olaylailgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Kaçan 4 İngiliz ve 1 Türk 'ün ise arandığı açıklandı.
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