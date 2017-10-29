Sorumlular cezasını çeksin

Antalya'da yaşayan Ali İhsanİlknur Yıldırım'ın kızı Özge, 4 yıl önce prematüre olarak dünyaya geldi. Tedavisi için sevk edildiği özel hastanede yapılan yanlış bir iğne sonucu küçük kızın bacağı dizinin altından kesildi. Baba Yıldırım, o dönem hukuk mücadelesi başlattı ancak dosya kapatılınca bir sonuç elde edilemedi. Özge ise babasının eve yaptığı 150 liralık düzenekle yürümeyi öğrendi. İmkansızlıklar içerisinde verilen bu çaba, herkesi derinden etkiledi. Devlet, küçük kıza kol kanat gerdi. Fizik tedavi gören Özge, yeni protezine kavuşup tek başına yürüyebilir hale geldi. Baba Yıldırım, kızının yürümesiyle yeniden umutlandığını söyledi. Ancak kızına yanlış tedavi uygulayan hastanenin ve sorumluların ceza almadığını belirtti.



"ÇOK KORKUYORUM..."

"Özge sapasağlam doğdu şu an yüzde 50 engelli durumunda. Benim çocuğuma ne oldu, ben cevap bekliyorum. 4 yıl geçti hukuk mücadelesinde bir yere varamadım. Suçluların yaptığı yanına kâr mı kalacak?" dedi. Acılı baba şöyle devam etti: "Çocuğumun başına bir iş gelir diye korkuyorum. Arkadaşları falan iter, diğer ayağı da zarar görür diye kızımı kreşe bile gönderemiyoruz."