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Korkunç!

18 yaşındaki N.G.’nin mahkemedeki sözleri şaşkına çevirdi: “Ailem beni zorla fuhuşa sürükledi, seks işçiliğine zorladı ”

Korkunç!
Tüyler ürperten olay geçtiğimiz mayıs ayında Antalya'da meydana geldi. Polise sığınan N.G., annesi Songül G.'nin ve babası Faruk G.'nin organize kadın ticareti yaptığını söyledi. "Annem, geçen yıl temmuz ayında 'Sana her konuda yardımcı olacak' diyerek Antalya'da oturan V.A.'nın yanına gönderdi. Bu kişi bana cinsel istismarda bulundu" dedi. Şikayet üzerine tutuklanan V.A'nın 28 yıl hapsi istendi. Dün davanın ikinci duruşmasında genç kızın sözleri şoke etti: "Annem Songül G.'den seks işçisi olmam yönünde baskı gördüm. Bir süre sonra babamın isteğiyle çalıştığım otelde seks işçiliğinin nasıl yapıldığını öğretmeye çalıştılar." Sözler üzerine dehşete düşen mahkeme başkanı duruşmayı erteledi.
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