Tüyler ürperten olay geçtiğimiz mayıs ayında Antalya'da meydana geldi. Polisesığınan N.G., annesiSongül G.'nin vebabası Faruk G.'ninorganize kadın ticaretiyaptığını söyledi. "Annem, geçen yıl temmuz ayında 'Sana her konuda yardımcı olacak' diyerek Antalya'da oturan V.A.'nın yanına gönderdi. Bu kişi bana cinsel istismarda bulundu" dedi. Şikayetüzerine tutuklananV.A'nın 28 yıl hapsiistendi. Dün davanın ikinci duruşmasında genç kızın sözleri şoke etti: "Annem Songül G.'den seks işçisi olmam yönünde baskı gördüm. Bir süre sonra babamın isteğiyle çalıştığım otelde seks işçiliğinin nasıl yapıldığını öğretmeye çalıştılar." Sözler üzerine dehşete düşen mahkeme başkanı duruşmayı erteledi.
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