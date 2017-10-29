İtirafa 'gelin!'

Samsun'un İlkadım İlçesi'nde 22 Ekim tarihinde gerçekleşen düğünde, erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle kavga çıktı. Olayda gelin ve damadın da aralarında olduğu 12 kişi darp sonucu yaralandı. Hepsi hastaneye kaldırıldı. Tedavinin ardından polis tarafların ifadelerini aldı. Kız tarafı, erkek tarafını suçladı. Kendilerini dövüp, altınları almak istediklerini anlattı. Ancak damat Bilgin A. suçlamaları yalanladı. Soluğu savcılıkta aldı. Gelin Dudu B. ve ailesini dolandırıcılıkla suçladı. "Kız tarafını düğündeki takıları alabilmek için aralarında plan yaptı. Bilinçli olarak kavga çıkartarak gelini düğünden kaçırmaya çalıştı" ifadelerini kullandı. Aradan geçen bir haftanın ardından ise gelin vicdan yaptı. Damadın iddialarını doğruladı. Olayla ilgili konuşan gelin Dudu B. "Takıları almak için böyle bir plan yaptılar. Bana da onların dediklerini yapmam için sürekli hap içirdiler. Düğünde kavgayı çıkartan benim ailem. Eşimi de kandırdılar beni de. Hepsini babamlar yaptı. Altınlar da babamda. Daha önceden de bir evlilik yaptım. Onlardan da süt parası aldılar. Ama ben onların altınlarını geri verdim. eşimi seviyorum. Hatamı anladım ve ondan özür diliyorum" diye konuştu.