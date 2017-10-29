 ;
Yol Durumu
  1. Bravo kızlar
  2. Zehirli CV

İtirafa 'gelin!'

Düğün günü takı yüzünden çıkan kavgada yaralanan gelin Dudu B. vicdana geldi. “Erkek tarafının hiçbir suçu yok. Her şeyi benim ailem yaptı” dedi

İtirafa gelin!
Samsun'un İlkadım İlçesi'nde 22 Ekim tarihinde gerçekleşen düğünde, erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle kavga çıktı. Olayda gelin ve damadın da aralarında olduğu 12 kişi darp sonucu yaralandı. Hepsi hastaneye kaldırıldı. Tedavinin ardından polis tarafların ifadelerini aldı. Kız tarafı, erkek tarafını suçladı. Kendilerini dövüp, altınları almak istediklerini anlattı. Ancak damat Bilgin A. suçlamaları yalanladı. Soluğu savcılıkta aldı. Gelin Dudu B. ve ailesini dolandırıcılıkla suçladı. "Kız tarafını düğündeki takıları alabilmek için aralarında plan yaptı. Bilinçli olarak kavga çıkartarak gelini düğünden kaçırmaya çalıştı" ifadelerini kullandı. Aradan geçen bir haftanın ardından ise gelin vicdan yaptı. Damadın iddialarını doğruladı. Olayla ilgili konuşan gelin Dudu B. "Takıları almak için böyle bir plan yaptılar. Bana da onların dediklerini yapmam için sürekli hap içirdiler. Düğünde kavgayı çıkartan benim ailem. Eşimi de kandırdılar beni de. Hepsini babamlar yaptı. Altınlar da babamda. Daha önceden de bir evlilik yaptım. Onlardan da süt parası aldılar. Ama ben onların altınlarını geri verdim. eşimi seviyorum. Hatamı anladım ve ondan özür diliyorum" diye konuştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar