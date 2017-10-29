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Hayvanlık dersi!

’de sokak köpeği, insanlara ders verdi. Yolun karşısına geçmek için yeşil ışığın yanmasını bekledi. Yayalar ise kuralları hiçe saydı...

Hayvanlık dersi!
Sokak köpeği yeşil ışığı bekledi yayalar kırmızıda geçti. Olay dün İstanbul 'de meydana geldi. Kayışdağı Caddesi Yeditepe Üniversitesi kavşağındaki trafik ışıklarda yolun karşısına geçmek için yayalara yeşil ışık yanmasını bekleyen sokak köpeği, herkese örek oldu. Bir süre sonra ise yolun karşısına geçti. Hayan daha sonra üniversitenin ana giriş kapısından içeri girerek gözden kayboldu. Aynı kavşakta ise genç bir kadının yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen araçlara aldırmadan yolun karşısına geçmesi dikkat çekti.
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