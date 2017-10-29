Hayvanlık dersi!

Sokak köpeği yeşil ışığı bekledi yayalar kırmızıda geçti. Olay dün İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. Kayışdağı Caddesi Yeditepe Üniversitesi kavşağındaki trafik ışıklarda yolun karşısına geçmek için yayalarayeşil ışık yanmasını bekleyen sokak köpeği,herkese örek oldu. Bir süre sonra ise yolun karşısınageçti. Hayan daha sonra üniversitenin anagiriş kapısından içeri girerek gözden kayboldu. Aynı kavşakta ise genç bir kadının yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen araçlara aldırmadan yolun karşısınageçmesi dikkat çekti.
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