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Hayatı paylaştılar

Hayatı paylaştılar
Diyarbakır'da yaşayan Sevim Taş'a 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre memleketinde tedavi gören kadın, daha sonra eşi Ramazan Taş tarafından İzmir'e götürüldü. Durumu ağırlaşan Taş'a böbrek nakli için birinci derece yakınlarından tetkik istendi. Anne, babası ve 10 kardeşinden alınan doku örneklerinin uyuşmadığını öğrenen Sevim, büyük üzüntü yaşadı. Kocası, eşine böbreğini verdi. Kadın, sağlığına kavuştu. Ramazan Taş, evliliklerinin 15. yılında yeniden yaşama bağladığı hayat arkadaşına ikinci kez "evet" demiş oldu. ise "O benim kahramanım, her şeyim" dedi...
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