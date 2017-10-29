Hayatı paylaştılar

Diyarbakır'da yaşayan Sevim Taş'a 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre memleketinde tedavi gören kadın, daha sonra eşi Ramazan Taş tarafından İzmir'e götürüldü. Durumu ağırlaşan Taş'a böbrek nakli için birinci dereceyakınlarından tetkik istendi. Anne, babası ve 10 kardeşinden alınan doku örneklerinin uyuşmadığını öğrenen Sevim, büyük üzüntü yaşadı. Kocası, eşine böbreğini verdi. Kadın, sağlığına kavuştu. Ramazan Taş, evliliklerinin 15. yılında yeniden yaşamabağladığı hayat arkadaşına ikinci kez"evet" demiş oldu. Sevim Taş ise "O benim kahramanım, her şeyim" dedi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.