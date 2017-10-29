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Hayaller Rihanna...

, hayali olan Brezilya kalçası için bıçak altına yattı. Hüsrana uğradı. “Rihanna’ya benzemedim” diyerek soluğu adliyede aldı...

Hayaller Rihanna...
Estetik operasyonlar günümüzde oldukça yaygınlaştı. Daha iyi bir görünüme sahip olmak isteyen kadınlar, doktorların kapısını aşındırdı. Kimi memnun kalırken, kimi ise hayal kırıklığına uğradı. Adana'da dudak silikonu yaptıran hemşirenin hayatı kabusa döndü. Benzen bir olay yine Adanalı bir genç kızın başına geldi. Çiğdem Yıldız, dünyaca ünlü süperstar Rihanna'ya hayrandı. Onun gibi kalçaları olmasına istiyordu. Ameliyat olmaya karar verdi. Adana'dan İstanbul'a geldi. Hayali olan Brezilya kalçası için bıçak altına yattı. 20 bin TL de para ödedi. Ancak istediği görünüme kavuşamadı. Büyük yıkım yaşayan genç kadın, "Rihanna'ya benzemedim" diyerek şikayetçi oldu. Kendisine 'Brezilya kalçası' için yağ oranının yeterli olduğunu söylediklerini belirten , yanlış uygulama yapıldığını savundu. Yetkilileri ise operasyonun başarılı geçtiğini, bir komplikasyon ya da şekil bozukluğu yaşanmadığını söyledi, iddiaları reddetti.
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