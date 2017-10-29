Hayaller Rihanna...

Estetik operasyonlar günümüzde oldukça yaygınlaştı. Daha iyi bir görünüme sahip olmak isteyen kadınlar, doktorların kapısını aşındırdı. Kimi memnun kalırken, kimi ise hayal kırıklığına uğradı. Adana'da dudak silikonu yaptıran hemşirenin hayatı kabusa döndü. Benzen bir olay yine Adanalı bir genç kızın başına geldi. ÇiğdemYıldız, dünyaca ünlü süperstar Rihanna'ya hayrandı. Onungibi kalçaları olmasına istiyordu. Ameliyat olmaya karar verdi. Adana'dan İstanbul'a geldi. Hayali olan Brezilya kalçası için bıçak altına yattı. 20bin TL de para ödedi. Ancak istediği görünüme kavuşamadı. Büyük yıkım yaşayan genç kadın, "Rihanna'ya benzemedim" diyerek şikayetçi oldu. Kendisine 'Brezilya kalçası' için yağ oranının yeterli olduğunu söylediklerini belirten Çiğdem Yıldız, yanlış uygulama yapıldığını savundu. Yetkilileriise operasyonunbaşarılı geçtiğini, bir komplikasyonya da şekil bozukluğuyaşanmadığını söyledi,iddiaları reddetti.
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