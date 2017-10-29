Genç futbolcunun hazin sonu

Sinopspor'un U16 takımında forma giyen 16 yaşındaki Tolunay Anaç kazaya kurban gitti. Kaza önceki gece, Sinop'un Demirci Köyü Mevkii'nde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, Tolunay Anaç ve arkadaşı Fuat Karaaslan'ın üzerinde bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada yaralanan iki arkadaş, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Futbolcu Anaç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Fuat Karaaslan'ın tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle, bu hafta oynanacak U16 Ayancıkspor-Sinopspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.