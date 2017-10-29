Genç futbolcunun hazin sonu

Sinopspor'unU16 takımındaforma giyen 16yaşındaki TolunayAnaç kazayakurban gitti. Kazaönceki gece,Sinop'un DemirciKöyü Mevkii'ndemeydana geldi.Sürücüsü tespitedilemeyenotomobil, TolunayAnaç ve arkadaşıFuat Karaaslan'ınüzerinde bulunduğu motosiklete çarptı.Kazada yaralanan iki arkadaş, ambulanslaSinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Futbolcu Anaç, doktorların müdahalesinerağmen hayatını kaybetti. Fuat Karaaslan'ıntedavisinin devam ettiği ve durumununağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgilisoruşturma başlattı. Kaza nedeniyle, bu haftaoynanacak U16 Ayancıkspor-Sinopspormaçı ileri bir tarihe ertelendi.
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