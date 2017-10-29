Aşk çetesi!

Adana'da Hatice B. ve Sabia K., konsomatris olarak çalıştıkları bara gelen 45 yaşındaki Ali Ş. ile eğlendi. Kadınlar daha sonra Ali Ş.'ye cinsel ilişki teklif ederek evlerine götürdü. Bir süre sonra eve gelen Hatice B.'nin işbirliği yaptığı kardeşi Ali Can B. (22) ve Metin K., Ali Ş.'nin (47) boğazına bıçak dayadı. Çıplak fotoğraını çekip, otomobilindeki 89 bin 250 lirayı aldı. Ayrıca kredi kartından 3 bin lira para çekti. Canını zor kurtaran adam, evli olduğu için polise gidip şikayetçi olmadı.



BOŞ SENET İMZALATTI

Hatice B., 3 gün önce yine aynı bara eğlenmek için gelen Hasan A.'yı da evine götürdü. Adam, soyunduğu sırada içeri giren Metin K., elindeki bıçağı kalbine dayadıktan sonra parasını istedi. Hasan A. yanında parasının olmadığını söyleyince, çıplak adamın fotoğraflarını çekti. Ailesinin numarasını da alarak, fotoğrafları yakınlarına göndereceğini söyledi. Aynı zamanda Hasan A.'ya boş senete imza attırıldı. Evden çıkan Hasan A., polise giderek şikayetçi oldu. Olayın ortaya çıkmasının ardından, polis bara giderek kamera görüntülerini inceledi. Şüphelileri yakalamak için müşteri gibi davranan polis, kadınlara buluşup ilişkiye girmek istediklerini söyledi. Teklifi kabul eden Hatice B. yanında Metin K. ile verilen adrese gelince yakalandı. Evde yapılan aramalarda 92 bin 250 lira para ele geçirildi.