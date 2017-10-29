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3000 metreden dünyaya mesaj

Türkiye, 2008’deki Güneş Harekatı’ndan 9 yıl sonra bir kez daha Irak’a girdi. ’na Ay-Yıldızlı bayrağımızı dikti.

3000 metreden dünyaya mesaj
Mehmetçik, terörü tamamen bitirmek için harekete geçti. Suriye'deki Fırat Kalkanı ve İdlib operasyonlarını, 16 Ekim'de başlatılan Kuzey Irak'taki kara harekatı izledi.

Komandolarımız, bir haftada Zap Vadisi'ni PKK'dan temizledi. 3 bin metrelik Kokozer Dağı'na bayrağımızı dikti. Bu gururu, Cumhuriyet Bayramı'nda millete armağan etti.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T&#252;rk Türk

Ey Şanlı Ordu Ey Şanlı Asker Haydi gazanfer, umman-ı safter Bir elde kalkan, bir elde hançer Serhadde doğru ey şanlı asker.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.10.2017 09:39
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