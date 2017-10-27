Zehirin açık adresi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi arka duvarında suça davetiye çıkaran 'Torbacı 100 metre' yazısı, görenlerin tepkisini çekti. Açık açık beyaz zehrin pazarlanması, mahalle halkını da rahatsız etti. Şikayet üzerine polis, ok işaretini takip edip bölgede uyuşturucu satıcıları aradı. Ancak kimseye ulaşamadı. Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı Platformu da duvardaki yazı sildi. Öğrenciler, "Yazının özellikle öğrencileri rahatsız ettiğinin farkına vardık. Okulda, evde, kafede uyuşturucunun gençlere verdiği zararı anlatıyoruz. Her şartta uyuşturucu ile mücadelemiz devam edecek" dediler...