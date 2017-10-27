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Tipine ‘Kaan’dım

Tipine ‘Kaan’dım
Adana'da Şeref Y. (69) kendisini 'Kaan' olarak tanıtan Güneş Ç.'nin erkek olduğuna inandı. Sözde erkek erkeğe dertleşirken eşinden boşanıp tekrar evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Güneş Ç., arkadaşı İnci G.'yi halası olarak tanıştırdı. Şeref Y. otomobilini 61 bin liraya sattı. İnci G.'ye 1200 TL'lik yüzük aldı. İki kadın Şeref Y.'nin çorabının içindeki 40 bin lirayı alarak kaçtı. Polise giden Şeref Y. dolandırıldığını anladı. Güneş Ç.'nin kadın olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Sorgularında altın aldırdıklarını ancak 40 bin liradan haberlerinin olmadığını ileri sürdü. Kadınlar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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