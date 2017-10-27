Tipine ‘Kaan’dım

Adana'da Şeref Y. (69) kendisini 'Kaan'olarak tanıtan GüneşÇ.'nin erkek olduğunainandı. Sözde erkek erkeğe dertleşirken eşinden boşanıp tekrar evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Güneş Ç., arkadaşı İnci G.'yi halası olarak tanıştırdı. Şeref Y. otomobilini 61 bin liraya sattı. İnci G.'ye 1200 TL'lik yüzük aldı. İki kadın Şeref Y.'nin çorabının içindeki40 bin lirayı alarak kaçtı. Polisegiden Şeref Y. dolandırıldığını anladı.Güneş Ç.'nin kadın olduğunu öğreninceçok şaşırdı. Sorgularında altın aldırdıklarını ancak 40 bin liradan haberlerinin olmadığını ileri sürdü. Kadınlar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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