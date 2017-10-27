Projelerini yaşatacağım

Adana'da 21 Ekim'de yaşanan intiharın eşi benzeri görülmedi. İstanbul Üniversitesi'nde fizyoterapi eğitimi gördükten sonra ailesinin evine dönen Emre Görür (26), odasının kapısına pompalı tüfek düzeneğini yerleştirdi. Durumdan habersiz olan anne Hülya Görür, ise kapıyı açınca silah ateşlendi. Tüfeğin karşısında oturan genç adam hayatını kaybetti. Olayın şokunu üzerinden atamayan Hülya Görür, oğlununengellileri yürütmek için ucuz maliyetlidüzenekler yaptığını söyledi. Evladının çok yetenekli olduğuna vurgu yapan Görür, "Oğlumun ne ailesiyle ne çevresiyle ne de sevgilisiyle hiçbir sorunu yoktu. Sevgilisi Gözde'yle hala mesajlaşıyoruz. 'Senbenim annemsin, melek gibisin. Ben desizin kızınızım. İstediğiniz zaman atlargelirim' mesajlarıyla destek oluyor bana. Emre'm engelli yaşlı ve çocukları yürütecek projeler üzerinde çalışıyordu. Yüzbinlerce dolara satılan rehabilitasyon cihazlarını çok ucuza hatta birkaç yüz liraya mal eden düzenekler yapmıştı. Bilgisayarındaki projeleri ortaya çıkartıp onları yaşatacağım" dedi.
Emre Güngör'ün engelliler için yürüttüğü çalışmaların görüntüsü ortaya çıktı.
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