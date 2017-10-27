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Projelerini yaşatacağım

Kendisini annesine öldürten ’ün engelliler için projeler yürüttüğü belirlendi. Gözü yaşlı anne “Oğlumun projelerini yaşatacağım” dedi

Projelerini yaşatacağım
Adana'da 21 Ekim'de yaşanan intiharın eşi benzeri görülmedi. İstanbul Üniversitesi'nde fizyoterapi eğitimi gördükten sonra ailesinin evine dönen Emre Görür (26), odasının kapısına pompalı tüfek düzeneğini yerleştirdi. Durumdan habersiz olan anne Hülya Görür, ise kapıyı açınca silah ateşlendi. Tüfeğin karşısında oturan genç adam hayatını kaybetti. Olayın şokunu üzerinden atamayan Hülya Görür, oğlunun engellileri yürütmek için ucuz maliyetli düzenekler yaptığını söyledi. Evladının çok yetenekli olduğuna vurgu yapan Görür, "Oğlumun ne ailesiyle ne çevresiyle ne de sevgilisiyle hiçbir sorunu yoktu. Sevgilisi Gözde'yle hala mesajlaşıyoruz. 'Sen benim annemsin, melek gibisin. Ben de sizin kızınızım. İstediğiniz zaman atlar gelirim' mesajlarıyla destek oluyor bana. Emre'm engelli yaşlı ve çocukları yürütecek projeler üzerinde çalışıyordu. Yüzbinlerce dolara satılan rehabilitasyon cihazlarını çok ucuza hatta birkaç yüz liraya mal eden düzenekler yapmıştı. Bilgisayarındaki projeleri ortaya çıkartıp onları yaşatacağım" dedi.


Emre Güngör'ün engelliler için yürüttüğü çalışmaların görüntüsü ortaya çıktı.
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