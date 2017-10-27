Safkan Arap atı yetiştiriciliği yapan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) elit tayları için salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık artırma yapıldı. 10 baş erkek tay görücüye çıktı. "Onurluefe" isimli tay ise bir ev fiyatına satıldı. 300 bin lira veren bir şirket heybetli tayı kaptı. Açık artırmada toplam 1 milyon 530 bin lira hasılat elde edildiği açıklandı. TİGEM her yıl 4 kez koşu tayı, 3 kez de elit tay olmak üzere 7 safkan Arap tayı satışı gerçekleştiriyor. Kurumun bu sene yapılan koşu-elit tay satışları toplam geliri 16 milyon 742 bin lira oldu.