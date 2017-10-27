Çakma Ulusoy!

Ankara'damaket üzerinden 2 bine yakın konut satan ÇetinUlusoy ile birlikte 4 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. Kendisini Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy'un akrabası olarak tanıtan Çetin Ulusoy, aralarında hakim, savcı, öğretim üyelerinin de olduğu yüzlerce kişiye hayali konut satmakla suçlanıyordu. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, ün Çetin Ulusoy'la birlikte yargılanan Erdal Çelik, Emrah Çevik, Ahmet Çelik ve Ahmet Keskin'in de yakalandıklarında tutuklanmaları yönünde karar verdi. Hakim, sanıklara toplam 280'er yıl ceza verdi. İddianameye göre sanıklar, bir dizi hileli davranışla yüzlerce kişiden para topladı.
10 MİLYON TOPLADI
Savcılığın talebi sonrası hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, daire satın alanların şirket hesabına yatırdığı paralar şirketin kurucusu Çetin Ulusoy'un hesabına aktarıldı. Bilirkişi raporunda yalnızca davaya müdahil olan 119 kişiden toplanan paranın 10 milyon TL'yi aştığı belirtildi. Satışı yapılan toplam daire sayısının bin 650 olduğu ifade edilerek toplanan paranın çok daha fazla olduğuna işaret edildi. Sanıkların, profesyonel bir biçimde hareket ettiğini öne süren Av. Soner Aslan "Mağdurlardan haksız elde edilen para on milyonlarca liranın üstünde... Üstelik mağdurların zararları hala giderilmiş değil. Nasıl giderileceği ise belirsiz" dedi.
KESİNLİKLE BİZİMLE BİR İLGİSİ YOK Haluk Ulusoy,adınınkullanıldığınıöğrenincedavaya müdahilolmuştu.
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