 ;
Yol Durumu
  1. Revize Demirtaş projesi: Akşener
  2. Berdeli istemedi canından oldu

Vay anasını!

İnsan tacirlerinin vahşice öldürdüğü ’ın cenazesi 18 gündür morgda bekliyordu. Kavgalı olduğu annesi Esin Kanık günler sonra vicdana geldi, kızını aldı...

Vay anasını!
Hapisten kaçmak için Yunanistan'a gitmek isteyen 37 yaşındaki 'ın film gibi hayatı trajediyle bitti. Kanık'ın yanmış cesedi, 7 Ekim günü Aydın'ın Didim İlçesi'nde bulundu. Genç kadının yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak için bir çeteyle anlaştığı ortaya çıktı. Eylem'in 250 bin euro parasını alan E.D., S.Ç., M.K. (41) ve oğulları G.K. (17) ile Y.K. (16), kadını önce boğdu sonra da acımasızca yaktı. Butik işlettiği öğrenilen Eylem Kanık'a, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle dava açıldığı ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ardında 2 evlat bırakan genç kadının cenazesine kimse sahip çıkmadı. Babasını kanserden kaybetmişti, annesi ile de yıllardır görüşmüyordu. Eylem'in cenazsei 18 gün morgda bekledi. Kimsesizler mezarlığına defnedilecekken annesi Esin Kanık vicdana geldi. İzmir Adli Tıp Kurumu'na gitti. Kızının tabutunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Cenaze Bursa'da toprağa verilecek.
Etiketler:
  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar