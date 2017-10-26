Vay anasını!

Hapisten kaçmak için Yunanistan'a gitmek isteyen 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık'ın film gibi hayatı trajediyle bitti. Kanık'ın yanmış cesedi, 7Ekim günü Aydın'ın Didimİlçesi'nde bulundu. Genç kadının yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak için bir çeteyle anlaştığı ortaya çıktı. Eylem'in 250 bin euro parasını alan E.D., S.Ç., M.K. (41) ve oğulları G.K. (17) ile Y.K. (16), kadını önce boğdu sonra da acımasızca yaktı. Butik işlettiği öğrenilen Eylem Kanık'a, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle dava açıldığı ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ardında 2 evlat bırakan genç kadının cenazesine kimse sahip çıkmadı. Babasını kanserden kaybetmişti, annesi ile de yıllardır görüşmüyordu. Eylem'in cenazsei 18 gün morgda bekledi. Kimsesizler mezarlığınadefnedilecekken annesiEsin Kanık vicdana geldi. İzmir Adli Tıp Kurumu'na gitti. Kızının tabutunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Cenaze Bursa'da toprağa verilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.