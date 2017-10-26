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Katil yatak

’da Mutlu Güngör, eşini tabancayla öldürdü. Savunması şaşırttı: Tartışırken yatağın üzerine düştük. Yatak esneyince elimdeki tabanca ateş aldı. Öldürme kastıyla ateş etmedim

Katil yatak
Eşini öldüren koca, suçu yatağa attı. Bu kadarına da pes dedirtecek olay geçen mart ayında 'da yaşandı. Mutlu Güngör, kendisini aldattığını düşündüğü 18 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Ruşen Güngör'ü tabancasıyla öldürdü. Daha sonra kapıyı kilitleyip, evden ayrıldı. Amcasının ihbarıyla yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Mutlu Güngör, ikinci duruşmada savunma yaptı. İfadesinde, "Birlikte yatağa devrildik. Yatak esneyince de tabanca ateş aldı. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Korktum ve evden ayrıldım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Pişmanım" dedi. Tanık olarak dinlenen Murt Kurt, sanığın eniştesi olduğunu belirtip, "O yalan söylüyor. Aldatma kesinlikle söz konusu değil. Ablam, kandil geceleri sabaha kadar namaz kılan birisiydi. Sanık, çocuklar okula gittikten sonra eve sessizce girip, ablam uyurken kafasına ateş etmiştir. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Mutlu Güngör'ün tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik evrakın tamamlanması için davayı erteledi...

SÖZÜMÜ DİNLEMEDİ
Eşinin kendisini aldattığını, sözünü dinlemediğini, eve geç saatlerde geldiğini öne süren Mutlu Güngör, "Son üç yıl öncesine kadar eşimle aramızda sorun yoktu. Evde bir gün cep telefonundan Ali isimli bir kişiyle yazıştığını gördüm, ona 'Yakışıklı adamsın' şeklinde mesaj yazmış. Bayan arkadaşından direksiyon eğitim alacağını, kendisine karışamayacağımı söyledi. Şikayeti sonrası hakkımda evden uzaklaştırma kararı da aldırttı" dedi...
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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