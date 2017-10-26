Katil yatak

Eşini öldüren koca, suçu yatağa attı. Bu kadarına da pes dedirtecek olay geçen mart ayında Bursa'da yaşandı.Mutlu Güngör, kendisini aldattığını düşündüğü 18 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Ruşen Güngör'ü tabancasıyla öldürdü. Daha sonra kapıyı kilitleyip, evden ayrıldı. Amcasının ihbarıyla yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Mutlu Güngör, ikinci duruşmada savunma yaptı. İfadesinde, "Birlikte yatağa devrildik. Yatak esneyincede tabanca ateş aldı. Öldürme kastıylahareket etmedim. Korktum ve evdenayrıldım. Üzerime atılı suçlamaları kabuletmiyorum. Pişmanım" dedi. Tanık olarak dinlenen Murt Kurt, sanığın eniştesi olduğunu belirtip, "O yalan söylüyor. Aldatmakesinlikle söz konusu değil. Ablam, kandilgeceleri sabaha kadar namaz kılanbirisiydi. Sanık, çocuklar okula gittiktensonra eve sessizce girip, ablam uyurkenkafasına ateş etmiştir. Şikayetçiyim,cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Mutlu Güngör'ün tutukluluk halinin devamına karar verip, eksik evrakın tamamlanması için davayı erteledi...
SÖZÜMÜ DİNLEMEDİ
Eşinin kendisini aldattığını, sözünü dinlemediğini, eve geç saatlerde geldiğini öne süren Mutlu Güngör, "Son üç yıl öncesine kadar eşimle aramızda sorun yoktu. Evde bir gün cep telefonundan Ali isimli bir kişiyle yazıştığını gördüm, ona 'Yakışıklı adamsın' şeklinde mesaj yazmış. Bayan arkadaşından direksiyon eğitim alacağını, kendisine karışamayacağımı söyledi. Şikayeti sonrası hakkımda evden uzaklaştırma kararı da aldırttı" dedi...
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