Kapı duvar değil

Ağrı'nın Üçgöze köyü muhtarı Zeki Tekin, köyün 440 metrekare mezarlık arazisine 2 metre yükseklikte duvar örülmesi için İstanbul'da yaşayan hemşehrilerinden 30 bin lira topladı. Ancak duvarın masrafı işçi ücretiyle birlikte yaklaşık 80 bin lirayı buldu. Yaptırdığı inşaatın yarım kalmaması için, aracını 54 bin iraya sattı. Tekin, eşi ve çocukları ile birlikte işçi gibi çalışarak inşaatı tamamlamak için kolları sıvadı.