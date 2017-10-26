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Kapı duvar değil

Kapı duvar değil
Ağrı'nın Üçgöze köyü muhtarı Zeki Tekin, köyün 440 metrekare mezarlık arazisine 2 metre yükseklikte duvar örülmesi için İstanbul'da yaşayan hemşehrilerinden 30 bin lira topladı. Ancak duvarın masrafı işçi ücretiyle birlikte yaklaşık 80 bin lirayı buldu. Yaptırdığı inşaatın yarım kalmaması için, aracını 54 bin iraya sattı. Tekin, eşi ve çocukları ile birlikte işçi gibi çalışarak inşaatı tamamlamak için kolları sıvadı.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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