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Havalı yolculuk

Havalı yolculuk
İngiliz maceracı Tom Morgan, 'Up' isimli ünlü animasyon filminden etkilendi. Güney Afrika'da 100 helyum balonu ile havalandıktan sonra 25 kilometre seyahat etmeyi başardı. Kendisini bir kamp sandalyesine bağlayan çılgın adam, 'büyülü' diye tanımladığı yolculuk öncesi ise 2 günü balonları şişirmekle geçirdi. , uçuş sırasında 2 bin 438 metre yüksekliğe ulaştığını belirterek yolculuğunu şöyle anlattı: "Havanın müsait olduğu bir aralık yakalamak probleme dönüştü. Ayrıca sürekli yaşanan patlamalar nedeniyle balonları korumak da kolay değildi..."
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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