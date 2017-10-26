'Hav' are you

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Avrupa, Türk düşmanlığını abarttı! Hollanda'nın itlerinden sonra Avusturya ve Almanya da sahneye çıktı. Havalimanlarındaki Türk yolcuları, köpeklerle aradı. Hepsine korku saldı!
Hal böyle olunca Türkiye de boş durmadı! Atatürk Havalimanı'na gelen Almanlar, ayrı bir alana alındı. Tek tek köpeklere koklatıldı. Valizlerine bakıldı! Hitler kafasına, en net misilleme yapıldı...
Almanya, Türk vatandaşlarını işte böyle aramıştı.
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