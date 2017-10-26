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'Hav' are you

gibi da ‘ vatandaşlarımızı köpekle arama küstahlığını gösterdi! Türkiye de Almanlar’a aynı şekilde karşılık verip ‘‘Nasılmış” dedi

Hav are you
Avrupa, Türk düşmanlığını abarttı! Hollanda'nın itlerinden sonra ve da sahneye çıktı. Havalimanlarındaki Türk yolcuları, köpeklerle aradı. Hepsine korku saldı!



Hal böyle olunca Türkiye de boş durmadı! Atatürk Havalimanı'na gelen Almanlar, ayrı bir alana alındı. Tek tek köpeklere koklatıldı. Valizlerine bakıldı! Hitler kafasına, en net misilleme yapıldı...


Almanya, Türk vatandaşlarını işte böyle aramıştı.
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  • 26 Ekim 2017, Perşembe
  • Gazete
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